MALO. Il Carnevale maladense ritorna in grande stile e con un dettaglio destinato a far discutere, dopo le partenze fiacche e sottotono delle ultime edizioni, che avevano fatto temere che la tradizione carnevalesca - datata 1924 ma presente già dal 1867 - potesse spegnersi.

Così non è stato e la 95esima edizione (ieri la prima sfilata) è riuscita a riportare i protagonisti della manifestazione, i grandi carri allegorici, lungo le vie del paese, con un carro che in particolare ha scelto di osare, consapevole del rischio. La compagnia “Il trenino”, ha presentato “Fate, Ignoranti”, partendo dalla figura femminile e sviluppando il tema della violenza, del femminicidio, dell’egoismo, dell’omofobia, e della pedofilia: ed è su quest’ultimo punto che il gruppo si è assunto un rischio, rappresentare un prelato con accanto un bambino - potrebbe essere un riferimento ai fatti di Ratisbona - entrambi avvolti dalla fiamme.

Il tutto nel giorno in cui il Papa ha condannato ancora una volta i crimini della Chiesa nei confronti dei minori e delle persone vulnerabili. Pedofilia legata, quindi, a doppio filo alla tonaca, una presa di posizione che i carristi rivendicano come ragionata e voluta proprio per far discutere e riflettere. Secondo “Il trenino”, il tema è più che mai attuale e quale miglior modo di metterlo in luce se non durante una manifestazione allegorica? Meno provocatori ma ugualmente attuali gli altri carri. Per Fernando Zambon presidente della Pro Malo «il pubblico ci è sembrato contento e molte persone ci hanno detto di aver apprezzato la sfilata».

Greta Dircetti