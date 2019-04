Parla veneto top restaurant di Zanzibar

CO

(ANSA) - VENEZIA, 4 APR - Fino a pochi anni fa era una semplice rimessa di pescatori aggrappata su uno scoglio dell'Oceano Indiano, oggi è il ristorante più pubblicato su Instagram e uno dei 10 posti più spettacolari al mondo in cui mangiare. Si chiama The Rock, è un ristorante-isola che si trova a Pingwe, una delle spiagge più frequentate di Zanzibar: alle sue spalle c'è una storia imprenditoriale tutta 'made in Veneto' che è diventata anche una grande scommessa di solidarietà e rispetto per l'ambiente. A portarla avanti è Claudio Moras, veneziano, un imprenditore che da anni ha scelto Zanzibar, anzi il villaggio di Michamvi, come luogo di vita e di lavoro dopo una lunghissima esperienza di gestione di locali a Milano, nell'area dei Navigli, iniziata quando aveva 19 anni. "The Rock è stata un azzardo - racconta - ma quella baracca in mezzo al mare che si può raggiungere a piedi con la bassa marea e in barca con l'alta marea ci aveva fatto innamorare".