Palazzo Zaguri, ospitiamo 'Mani' Quinn

CO

(ANSA) - VENEZIA, 21 APR - La società promoter di eventi culturali Venice Exhibition, è disponibile a concedere a titolo gratuito la facciata di Palazzo Zaguri, la trecentesca residenza a 350 metri da San Marco, a Venezia, come sede temporanea dell'installazione "Support" dell'artista Lorenzo Quinn. L'annuncio è venuto dopo la notizia che su ordine della Soprintendenza le "mani" alte dieci metri realizzate dall'artista per la Biennale d'Arte dello scorso anno dovranno essere spostate dalla facciata dell'Hotel Ca' Sagredo in cui si trovano.