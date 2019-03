Olimpiadi,Bolzano fa accordo con Governo

VAL-BUO

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAR - La Giunta provinciale di Bolzano ha raggiunto l'intesa con il Governo per le Olimpiadi del 2026. L'esecutivo altoatesino ha trovato infatti un accordo con le Regioni e le città coinvolte nella candidatura. Un'intesa è stata trovata anche sull'eventuale utilizzo post olimpico dell'impianto di bob e slittino di Cortina. Il prossimo 2 aprile ci sarà un sopralluogo degli otto membri della Commissione del Cio, il Comitato olimpico, ad Anterselva. "Stiamo lavorando a ritmi elevati per la candidatura con i colleghi di Veneto, Lombardia e Trentino. Ora andranno firmati gli schemi di garanzia del Comitato olimpico", ha detto il governatore, Arno Kompatscher, che ha poi parlato della pista da bob Eugenio Monti di Cortina. Per intervenire sulla struttura, ha detto Kompatscher, Cortina potrà attingere dal Fondo comuni confinanti, in cui ogni anno Trentino e Alto Adige versano 80 milioni di euro. (ANSA).