Olimpiadi 2026: Sala, chiara governance

FAN

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - "Leggo le dichiarazioni del presidente del Coni, Giovanni Malagò. Condividendone lo spirito, ribadisco la necessità di una chiara identificazione della governance della candidatura", a ospitare le Olimpiadi invernali 2026. Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una nota. "L'esperienza in Expo mi ha insegnato quanto sia fondamentale per il rispetto dei tempi e per la qualità del progetto una precisa identificazione delle responsabilità della gestione del processo di candidatura e poi, auspicabilmente, della realizzazione - ha aggiunto -. Milano vuole essere un'opportunità per le Olimpiadi italiane, nella consapevolezza che un'impresa del genere è gestibile solo con scelte precise".