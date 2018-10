«I particolari ce li teniamo stretti perché non vogliamo avvantaggiare avversari già di per sé forti come Stoccolma, Erzurum e Calgary ma la candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi Invernali del 2026 è pronta e ha nel cassetto un gran bel dossier». Parola di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, Attilio Fontana, governatore della Lombardia, e di Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina, sindaci delle due città.

A Venezia le parti si sono ritrovare per una valutazione collegiale sulle prossime mosse e azioni da intraprendere e per lanciare ufficialmente, di fronte a una foltissima platea di giornalisti, la candidatura «lombardo veneta» che punta a ospitare la rassegna olimpica sulla neve del 2026, nel 70° anniversario delle Olimpiadi di Cortina.

«Oggi debuttiamo ufficialmente con un sogno e con un po' di emozione - ha detto Zaia - perché l’obiettivo non è ancora raggiunto e la partita non è facile, ma qui ci sono due Regioni e due Comuni che sul piano della credibilità e dell’affidabilità nazionale e internazionale sono pronti ad affrontare qualsiasi sfida e non temono nessun confronto».