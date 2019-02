Matrimonio a Venezia? Gli invitati che arrivano da fuori dovranno pagare la tassa di accesso. Nel regolamento comunale il contributo di accesso per il centro storico di Venezia è previsto per chi è invitato a celebrazioni, laiche o religiose.

E i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle protestano, perché si sono visti bocciare un emendamento al Regolamento sulla «tassa di sbarco» proprio su questo punto: «In pratica - afferma il M5s di Venezia - chi proviene da fuori regione, per un matrimonio, un battesimo di un residente in laguna dovrà sborsare il contributo, senza alcun sconto. Insomma, chi viene per turismo e alloggia in un hotel o campeggio del Veneto ha lo sconto del 50%, ma se viene per festeggiare o ricordare una persona cara, e abita fuori regione, deve pagare fino a 10 euro». E lo sconto del 50% è previsto anche per i tifosi che arrivano con i mezzi pubblici e per chi soggiorna in Veneto.