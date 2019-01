Nonnismo allieva pilota:Trenta, chiarire

SV-BUO

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha chiesto immediatamente chiarimenti allo Stato Maggiore dell'Aeronautica sulla vicenda dell'allieva pilota che ha denunciato pesanti atti di nonnismo. Lo si apprende da fonti della Difesa. "È un fatto gravissimo, che sto seguendo con attenzione. C'e una indagine in corso e chi deve pagare, pagherà", ha detto il ministro Trenta parlando al suo staff. La vicenda vede come vittima Giulia Jasmine Schiff, residente a Mira (Venezia) ed ex allieva ufficiale di complemento dell'Aeronautica, entrando all'Accademia di Pozzuoli, e sarebbe avvenuta alla Scuola di volo a Latina. Qui sarebbero avvenuti gli episodi di nonnismo, in particolare dopo la prova di abilitazione avvenuta il 7 aprile, che la giovane ha documentato con filmati. "Mi fate male, mi fate male". E alla fine le lacrime: nel video di pochi minuti si vede il 'rito nonnista' al quale viene sottoposta Giulia Jasmine Schiff da parte dei commilitoni. (ANSA).