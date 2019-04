Neve, pericolo valanghe. Fiumi monitorati, acqua alta record a Venezia

Ancora precipitazioni abbondanti in Veneto, nevose a partire, in alcune zone, già dagli 800 metri.

Nel Bellunese chiusi diversi passi alpini, così come le scuole in molti Comuni.

A Bassano chiuso ai pedoni il ponte sul Brenta, che è in piena. Nel Veronese la Protezione Civile ha diramato l'allerta «gialla» per i fiumi, che diventa «arancione» per la rete idraulica secondaria dell'Alpone (la scala va da verde a rosso passando per giallo e arancione).

Nevicate su Baldo e Carega, dove viene confermata per venerdì e sabato il pericolo valanghe «4», ovvero il più alto possibile.

Disagi per alberi caduti in altre zone della provincia.

Le precipitazioni ora sono comunque in attenuazione ovunque.

ACQUA ALTA A VENEZIA

A Venezia l'acqua alta ha raggiunto una massima di 134 centimetri sopra il medio mare poco prima della mezzanotte. Ad Aprile soltanto nel 1936 si registrò un livello più alto: con questa misura viene allagato circa la metà del suolo della città.