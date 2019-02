Nelle ultime 24 ore sulle Dolomiti venete sono caduti dai 60 agli 80 cm di neve fresca tra i 1.600 e i 1.800 metri di quota ma a Cortina d’Ampezzo e nel Comelico si è giunti fino ad 85 centimetri. Lo rende noto l’Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto (Arpav) che rileva come le copiose nevicate di ieri a valle invece siano state spazzate via dalla pioggia notturna con l’innalzarsi in quota dello «zero termico».

Analoga situazione nelle prealpi dove la neve caduta è stata e lo è tuttora come nel resto del Veneto, sostituita da una pioggia abbondante. Unica eccezione è parte sull’Altopiano di Asiago (ma si tratta di una zona atipica) dove si sono registrati accumuli di neve fresca fino a 43 centimetri.

Le previsioni dell’Arpav prevedono pioggia su tutta la regione e qualche centimetro di neve ad alta quota con una pausa del maltempo in giornata mentre domani tornerà a piovere con qualche fiocco solo sulle cime. Alcuni passi restano ancora chiusi anche per il pericolo valanghe che resta di livello 4 (rosso) con i rischi maggiori proprio per la viabilità e gli impianti sciistici.