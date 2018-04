Nel 2017 donazioni e trapianti da record

CO

(ANSA) - VENEZIA, 13 APR - Il 2017 si è confermato un anno da record per donazioni e trapianti di organi, tessuti e cellule: i donatori, sia deceduti che viventi, sono stati 1763 (+10,5%) in Italia e 196 (+34,2%) in Veneto, con livelli mai registrati negli ultimi dieci anni. I trapianti sono stati 3950 (+6,8%), di cui 646 in Veneto (+9,5%), 563 da donatore deceduto e 83 da vivente). I numeri, resi possibili dalla creazione di un'efficace rete sanitaria e dalle sinergie tra istituzioni pubbliche e associazioni di volontariato, hanno permesso, per il secondo anno consecutivo, di ridurre il numero di pazienti in attesa di trapianto (in Veneto -4,3%).