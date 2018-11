Napoli bagnato, solo 0-0 con il Chievo

DLP-BUO

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - Polveri bagnate per il Napoli che, sotto la pioggia, non riesce a sfondare in casa il muro difensivo eretto dal Chievo. 20-2 il conto finale dei corner per gli uomini di Ancelotti, ma non basta: troppe le occasioni sprecate, e al 73' ci si mette anche il palo a fermare un tiro-cross di Insigne. Gli ospiti sanno anche rendersi pericolosi, il Napoli reagisce ma non trova il gol. La Juve ringrazia e vola a +8 in classifica: non c'è tempo per le recriminazioni, mercoledì sera arriva al San Paolo la Stella Rossa Belgrado per la Champions. (ANSA).