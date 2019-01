Grave lutto nel mondo dell'imprenditoria veneta.

È mancata dopo una grave malattia Giulia Cazzola, marketing manager di Fope, storica azienda vicentina fondata nel 1929 e oggi tra i principali brand del gioiello made in Italy. Avrebbe compiuto 46 anni ad aprile. Laureata a Boston con master a New York, nel 2005 è tornata a Vicenza ed è entrata in azienda come responsabile marketing, incarnando la quarta generazione della Fope. Lascia due bambini piccoli.