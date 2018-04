Mogos Shumay vince 'Padova Marathon'

CS

(ANSA) - PADOVA, 22 APR - L'eritreo Mogos Shumay ha vinto la 19/a Padova Marathon in 2 ore 12'23". L'evento, organizzato da Assindustria Sport, ha offerto altri due risultati da copertina: l'etiope Waganesh Mekasha migliora il primato della gara femminile tagliando il traguardo in 2 ore 29'18" (il precedente, nel 2011, della keniana Florence Kepsoi: 2 ore 29'25"), con l'italiana Rosalba Console terza in 2 ore 37'26"; la portoghese Sara Catarina Costa Pontes Ribeiro fa lo stesso nella mezza in 1 ora 15'50" (precedente 1 ora 16'09", della keniana Jackline Atudonyang, 2017). A completare il quadro, il successo nella mezza maschile del keniano Victor Kiplimo in 1 ora 02'57". Nella gara paralimpica, infine, si interrompe dopo tre edizioni il dominio del britannico Justin Levene, stavolta 'soltanto' secondo, dietro al fiorentino Diego Gastaldi, che guadagna punti importanti in ottica Grand Prix Fispes.