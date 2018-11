Continua l’ondata di maltempo in Italia. Oggi, lunedì 5 novembre, è ancora allerta arancione in Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. La protezione civile ha esteso l’allerta gialla in quattordici regioni.

Intanto arriva lo sfogo di Zaia su Facebook: «In una grande parte del Veneto, dopo alcuni giorni dal maltempo che ha spazzato strade, boschi, case e infrastrutture, la situazione è di disastro e devastazione totale. In tempi non sospetti, prima ancora dell’inizio delle piogge, avevamo parlato di tempesta perfetta e c’è stata puntualmente. Il quadro è devastante, sembra l’esito di un terremoto».