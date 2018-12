Mendicante non perseguito, dl non valido

BCN

(ANSA) - TREVISO, 4 DIC - Un mendicante di nazionalità romena di 19 anni, denunciato nei giorni scorsi dalla polizia locale di Treviso ai sensi del nuovo "decreto sicurezza" (art. 669 bis codice penale), è stato scagionato dalla magistratura perché il giorno dell'intervento, il 29 novembre, la nuova norma non era ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Nell'operazione i vigili avevano anche sequestrato all'uomo 370 euro, nel corso di una perquisizione dichiarata però non valida per la stessa ragione. L'uomo, che se si fosse reso responsabile degli atti soltanto la settimana successiva avrebbe rischiato di essere arrestato fino a sei mesi, nel frattempo si è reso irreperibile.