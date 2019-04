Maltempo, allerta per cimiteri alberi

WA

(ANSA) - BOLZANO, 2 APR - Giovedì sono attese in Alto Adige fino a 80 mm di precipitazioni, con il limite della neve che potrà scendere anche fino a 1.000 metri di altitudine. Per questa ragione è stato proclamato lo stato di allerta Alfa (giallo) per la giornata di giovedì a partire dalla mezzanotte e fino alle 13 di venerdì. Ciò significa che per la Protezione civile è in arrivo un evento rilevante che va monitorato attentamente. Tutte le parti coinvolte verranno avvertite e potranno adottare i provvedimenti adeguati. Anche la popolazione viene avvisata dell'evento in arrivo, in modo da non essere colta impreparata. A Nova Levante e Nova Ponente, ha messo in guardia la Ripartizione foreste, potrebbero verificarsi problemi a causa delle intense precipitazioni dal momento che in questa zona il territorio è in gran parte deforestato e dunque la forza di assorbimento del bosco risulta sensibilmente ridotta. Il Rio Nero e il Rio Ega potrebbero essere costretti ad accogliere grandi quantità d'acqua.