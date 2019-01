Mafia nigeriana,nuovo arresto a Cagliari

FOI

(ANSA) - CAGLIARI, 26 GEN - Fermato a Cagliari un altro componente di sodalizio criminale Calypso Nest, riconducibile alla banda mafiosa nigeriana della Supreme Eiye Confraternity, smantellata dalla polizia lo scorso 22 novembre in un'operazione che aveva portato a 36 indagati, 27 decreti di fermo, di cui 21 eseguiti tra Sardegna, Veneto (Venezia) e Campania (Castelvolturno). In manette è finito Clement Famous, 23 anni, nigeriano: deve rispondere associazione a delinquere di tipo mafioso. E' stato rintracciato in pieno centro nel capoluogo sardo dagli agenti della Squadra Mobile. La banda sgominata due mesi fa era dedita alla tratta di esseri umani aggravata dallo sfruttamento della prostituzione e traffico di droga, cocaina e eroina, che veniva acquistata in Mozambico e in Olanda e poi trasportata in Sardegna con corrieri-ovulatori. Il clan aveva avvicinato anche giovani nigeriane nel loro paese di origine con la finta promessa di un lavoro regolare, ma una volte arrivate in Italia erano state costrette a prostituirsi.