Maap Padova-Amazon, commercianti cauti

(ANSA) - PADOVA, 10 FEB - I commercianti padovani lanciano il warning sull'ipotesi di un accordo tra il Mercato Agroalimentare (Maap) cittadino e Amazon, a seguito di un incontro tra i responsabili della struttura e i vertici italiani della società di Jeff Bezos, per immaginare un progetto di vendita on line dell'ortofrutta. "Il nostro lavoro si pesa a quintali e non a chili" chiarisce Luca Brusadelli, rappresentante dei grossisti Ascom all'interno del Maap (48,4% del capitale della società). "Con Amazon ci sono stati contatti - precisa Brusadelli - ma non vi sono accordi di alcun tipo ne', soprattutto, nessuna preclusione ad altre piattaforme dell'on-line, ne' nei confronti dei nostri clienti abituali con i quali continuiamo a confrontarci per fornire sempre un servizio migliore e al passo coi tempi. Di sicuro non sono all'ordine del giorno investimenti per fare da partner alla multinazionale di Bezos".