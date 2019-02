Torna l’incubo delle rapine in villa. Un professionista in pensione di 79 anni, residente in centro a Schio, nel Vicentino, qualche sera fa si è trovato davanti tre malviventi mascherati nello studio della sua abitazione. I banditi, armati con un coltello, lo hanno minacciato; lui ha reagito coraggiosamente, prendendoli a pugni, ma è stato colpito e immobilizzato con il filo del telefono. Si è poi liberato da solo un paio di ore dopo, ma nel frattempo i rapinatori gli avevano svuotato la cassaforte: ingente il bottino, fra contanti e gioielli di famiglia. Indagano i carabinieri di Schio.

Diego Neri