Lagardere,area commerciale al Marco Polo

(ANSA) - VENEZIA, 9 NOV - Oltre 5.400 metri quadri di vendita di cui 1.900 dedicati al food e alla ristorazione, 1.900 metri quadri a gestione sia diretta che indiretta e altri 1.600 dedicati alle aree duty free in area sia Schengen che extra Schengen. E' racchiusa in questi numeri l'area commerciale che Lagardere Travel Retail ha inaugurato oggi all'aeroporto Marco Polo di Tessera, concretizzando un progetto partito 10 anni fa e sviluppato soprattutto negli ultimi tre anni senza limitare in alcun modo l'attività e la fruibilità dello scalo lagunare.