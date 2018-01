È stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la proposta di legge d’iniziativa consiliare, che prevede nuove norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche, con la valorizzazione in particolare della lingua veneta.

La proposta approvata dall’Aula con 34 voti a favore, 13 contrari e un astenuto è mirata, in particolare, a consentire alla Regione di attivare proprie norme in materia di insegnamento della lingua veneta. In base alla legge 482/1999, la Repubblica tutela lingua e cultura delle minoranze albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo; a quest’ultimo elenco, qualora il legislatore nazionale accogliesse il provvedimento approvato oggi, verrebbe aggiunto il termine veneto, inteso come lingua e cultura che riceverebbe così tutela nell’ambito del territorio nazionale.

Tramite le ulteriori modifiche alla legge nazionale proposte con il provvedimento approvato dal Consiglio, alla Regione del Veneto spetterebbe licenziare non solo gli atti relativi all’obbligatorietà dell’insegnamento nel territorio veneto, ma anche quelli volti alla tutela della lingua e della cultura veneta fuori dai confini nazionali, con particolare riguardo agli ambiti storici dell’insediamento linguistico veneto o alle aree di arrivo dell’emigrazione veneta. Inoltre, la modifica alla legge statale di riferimento comporterebbe che la delimitazione dell’ambito territoriale in cui si applicano le misure di tutela delle minoranze linguistiche storiche sia adottata dalla Regione, sentiti i Comuni e le Province interessati, non più dalle Province sentiti i Comuni.