Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Inail nei primi 10 dieci mesi di quest’anno sono state 945, 81 in più rispetto allo stesso periodo del 2017 (+9,4%). È quanto emerge dagli open data pubblicati oggi sul portale dell’Inail, secondo cui le denunce di infortuni presentate tra gennaio e ottobre di quest’anno sono state 534.605, in aumento dello 0,2% rispetto al 2017, mentre le patologie di origine professionale denunciate sono state 49.760 (+1,9%). Per quanto riguarda i casi mortali l’aumento registrato rispetto al 2017, rileva l’Istituto in una nota, è legato esclusivamente alla componente maschile ed è dovuto soprattutto all’elevato numero di decessi avvenuti nell’agosto scorso, alcuni dei quali causati dai cosiddetti incidenti «plurimi», ovvero quelli che causano la morte di due o più lavoratori.

I dati rilevati al 31 ottobre di ciascun anno, spiega la nota dell’Inail, evidenziano, a livello nazionale, un incremento sia dei casi di incidenti mortali avvenuti in occasione di lavoro, che sono passati da 619 a 648 (+4,7%), sia di quelli occorsi in itinere, in aumento del 21,2% (da 245 a 297). Nei primi 10 mesi di quest’anno si è registrato un incremento di 89 casi mortali (da 725 a 814) nella gestione Industria e servizi e un decremento di otto casi nel Conto Stato (da 24 a 16), mentre in Agricoltura sono stati denunciati 115 casi mortali in entrambi i periodi.

L’analisi territoriale evidenzia un incremento di 48 casi mortali nel Nord-Ovest (da 212 a 260), di 20 nel Nord-Est (da 215 a 235) e di 15 al Sud (da 188 a 203). Lieve diminuzione al Centro (da 176 a 174), mentre nelle Isole le denunce sono state 73 in entrambi i periodi.

A livello regionale spiccano i 25 casi in più del Veneto (da 75 a 100), i 20 in più del Piemonte (da 67 a 87) e i 19 in più della Lombardia (da 114 a 133) e Calabria (da 16 a 35). Cali significativi si registrano, invece, in Abruzzo (da 47 a 22) e nelle Marche (da 30 a 16). Dall’analisi per classi di età, inoltre, emerge come quasi una morte su due abbia coinvolto lavoratori di età compresa tra i 50 e i 64 anni.