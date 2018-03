Industria 4.0:'laboratorio'Confindustria

BCN

(ANSA) - VENEZIA, 30 MAR - Per accedere al nuovo bando Industry 4.0 finanziato dall'Ue per 50 mld di euro Confindustria Veneto, assieme alle organizzazioni di Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, lancia un 'laboratorio per le competenze' in collaborazione con la Regione, e le Università del Nordest. L'iniziativa è stata presentata oggi dal Presidente degli industriali veneti Matteo Zoppas, il quale ha sottolineato che "non si parlerà più di fondi da destinare alle macchine e all'hardware, ma di una rete di imprese che affrontano il lungo e necessario cammino verso la manifattura digitale, l'ambiente, il recupero della figura umana anche attraverso la formazione". A vantaggio delle imprese industriali (ma anche artigianali) il bando metterà a disposizione fondi e, oltre all'ammortamento della spesa, anche un credito di imposta.