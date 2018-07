Incidente con quad Grecia, morta coppia

BUO

(ANSA) - VERONA, 31 LUG - Due fidanzati veronesi, Paolo Verzini e Federica Baltieri, sono morti in un incidente avvenuto domenica in Grecia, dove la coppia stava trascorrendo le vacanze. Secondo una prima ricostruzione appresa a Verona, i due giovani, che vivevano nella frazione di Montorio, erano a bordo di un quad e sono stati coinvolti in un incidente che non ha dato loro scampo. (ANSA).