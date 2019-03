È stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali a rischio delle province di Padova, Rovigo e Venezia «viste le contingenti condizioni meteo-climatiche e vegetazionali», come spiega Gianpaolo Bottacin, assessore regionale all’Ambiente e alla Protezione civile. Questo ad integrazione di quanto già dichiarato in data 1 marzo 2019».

Fino alla comunicazione di revoca dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, sottolinea l’assessore regionale, «sono pertanto vietate tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in aree boscate, cespugliate o arborate e, comunque, entro la distanza di cento metri dai medesimi terreni».

E in riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da avviso emesso oggi alle 13, il Centro funzionale decentrato, per garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa, dichiara per forte vento, su tutta la regione, la fase operativa di attenzione, fino alle 14 di domani. Tra oggi pomeriggio e domani mattina venti a tratti forti in montagna, con raffiche di Foehn nelle valli e su zone pedemontane, e sul resto della regione per rinforzi di Bora sulla costa.