In furgone 1.000 kg hascisc, arrestati

(ANSA) - PALERMO, 03 AGO - La Polizia ha arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, Antonino Palumbo, catanese, 58 anni, e Sergio Compostella di Bassano del Grappa, 56 anni, accusati in concorso di trasporto di mille chili di hashish. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile di Palermo e di Treviso. I due autotrasportatori sono stati bloccati nei pressi di un autogrill Treviso. Lo scorso 29 giugno gli agenti di polizia hanno notato i due camionisti che stavano scaricando 25 sacchi di juta contente hashish nei pressi di Partinico. La droga è stata caricata su un furgone. Da quel momento è iniziata un'attività di indagine che per cercare di risalire ai fornitori. Nel frattempo i termini per l'arresto in flagranza erano trascorsi. Adesso con il provvedimento del gip è stato possibile bloccare i due autotrasportatori mentre bevevano un caffè all'autogrill. (ANSA).