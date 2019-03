Imprese: aperta nuova sede 'Caravelle'

GM

(ANSA) - PADOVA, 20 MAR - È stata inaugurata oggi la nuova sede del calzaturificio "Caravelle", a Noventa Padovana., nell'area dell'ex Borli, completamente riqualificata. Con il presidente Ignazio Baldan erano presenti al taglio del nastro anche il presidente della Regione, Luca Zaia, e il presidente di Confindustria Venezia-Rovigo, Vincenzo Marinese. Il sito industriale, completamente riqualificato, rappresenta - è stato spiegato - un modello virtuoso anche sotto il profilo ambientale. Fondata nel 1962 a Vigonovo, con una dozzina di lavoratori, soci compresi, Caravelle si era trasferita prima a Tombelle, nel 1964, poi a Fiesso d'Artico nel 1967. Specializzata nella produzione di calzature femminili, ha conseguito e mantenuto nel tempo successo e notorietà anche all'estero. Si è affermata in Italia, nei mercati del Nord Europa e degli Stati Uniti, trovando riconoscimento anche in Medio Oriente e Giappone. Oggi conta 65 dipendenti e lavora per le maggiori griffe internazionali della moda.