Icardi 105 gol,standing ovation San Siro

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Standing ovation di San Siro per Mauro Icardi. L'attaccante argentino, autore di una doppietta durante la partita Inter-Verona, è stato salutato dai 60mila spettatori con un'autentica ovazione. Al 20' della ripresa, al momento della sostituzione con Eder, tutti in piedi ad applaudire il capitano nerazzurro che sale a quota 105 gol con l'Inter e 24 in 25 presenze in questo campionato. Uscito dal campo, Icardi si è seduto i panchina con una vistosa borsa del ghiaccio sulla coscia.