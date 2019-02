Grave incidente poco dopo mezzogiorno in piazza Castello, a Vicenza. Un bambino di circa 2 anni che stava attraversando la strada con il nonno è stato investito da un autobus che gli avrebbe schiacciato un piede. Il piccolo è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza del Suem in codice rosso.

In piazza Castello sono intervenuti carabinieri e polizia locale, che stanno ora cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Non è chiaro se il bimbo sia improvvisamente sfuggito al controllo del nonno o se sia stato l'autista del bus, durante la manovra di svolta da Porta Castello, a non accorgersi del piccolo.