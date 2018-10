Giochi 2026: Sala, niente tentennamenti

Y9M-RT

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Sulle Olimpiadi invernali del 2026 "credo si debba andare avanti senza tentennamenti", ha risposto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a chi gli chiedeva se le frizioni nel governo tra M5S e Lega possano mettere a rischio l'immagine del paese e la candidatura ai Giochi. "Sono più o meno tutti in questa situazione, a parte il Canada, anche in Svezia non c'è ancora un governo", ha fatto notare il sindaco a margine della commemorazione dei martiri di Gorla. "Bisogna pensare che oggi i governi non durano tantissimo, in media un anno. Auguro a questo di andare avanti, ma mancano 8 anni quindi bisogna rimanere fermi e decisi", ha aggiunto. "La cosa importante in questo momento è l'unione tra Lombardia e Veneto". "Mi sento un po' accerchiato da leghisti - ha poi scherzato Sala - ma sono leghisti con cui si lavora bene".