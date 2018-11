Giochi 2026:Sala a Tokyo incontra il Cio

Y59-GNN

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - La prossima settimana il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sarà a Tokyo per illustrare ai delegati del Cio la candidatura di Milano e Cortina ad ospitare i Giochi invernali del 2026. Il Comitato olimpico internazionale "deve ancora digerire la rinuncia di Roma - ha spiegato Sala -. L'Italia è vista come un Paese simpatico, piacevole ma a volte rischia di essere non consistente nelle cose e discontinuo. Quindi io vado lì e metterò ovviamente l'esperienza di Milano e di Expo di fronte a me. E quindi il fatto di dire che quando noi ci prendiamo un impegno, lo portiamo a termine fino alla fine". Quello di Tokyo "è un passaggio necessario, dove raccoglieremo un po' di sensazioni - ha concluso -. Al ritorno riusciremo ad essere un po' più confidenti su quanto è forte la nostra candidatura. Io penso e spero che sia forte".