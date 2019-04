Giochi 2026: Livigno,'Italia ce la farà'

YN6-SN

(ANSA) - LIVIGNO (SONDRIO), 2 APR - "L'Italia ce la farà" ad ottenere l'assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026. Ne è convinto Damiano Bormolini, sindaco di Livigno, dove domani farà tappa la Commissione del Cio. "Abbiamo il 99% di probabilità di aggiudicarci i Giochi - aggiunge Bormolini durante la Olympic Week -, abbiamo un dossier meticoloso e preciso. Ora sta a tutte le località coinvolte di giocarsela bene e fare bella figura con i rappresentanti del Cio. A livello nazionale ci stiamo muovendo bene per raccogliere voti, la Svezia qualche difficoltà con la visita l'ha avuta. In questo momento siamo in vantaggio e dobbiamo mantenerlo". Livigno per i Giochi del 2026 ospiterebbe le gare di snowboard e freestyle,e l'apertura del Villaggio Olimpico. "Noi siamo tranquilli - rimarca Bormolini - per l'organizzazione in loco. Modificheremo piste già esistenti per destinarle a queste due discipline. Garantiremo un vantaggio effettivo agli atleti dello snowboard: avremo una pista per la gara e una diversa per gli allenamenti".