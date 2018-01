Ghiaccio: Europei,oro Tumolero nei 5.000

COM-CLN

(ANSA) - KOLOMNA (RUSSIA), 6 GEN - Arriva dai 5000 metri maschili, una delle gare più attese di questi Europei di pattinaggio velocità, la prima medaglia dell'Italia del 2018 in pista lunga. E' l'oro del poliziotto di Asiago Nicola Tumolero, che fa l'impresa e chiude con il tempo di 6'16"85 davanti al russo Rumyantsev e all'olandese Bosker: performance sbalorditiva su un ghiaccio lento come quello russo. "Sono felice per la gara e per il titolo: sapevo che avrei potuto fare bene - dice l'azzurro - ma vincere non lo pensavo. Ma ora, più che festeggiare, devo subito concentrarmi, perché insieme ai miei compagni domani voglio andare forte anche con il Team Pursuit". Si piazza invece sesto un ottimo Davide Ghiotto, lui che eccelle in particolare sui 10.000. Una giornata, quella azzurra, impreziosita anche dallo splendido 4/o posto di Francesca Lollobrigida nei 3000 femminili. Per la pattinatrice romana, dopo la 10/a piazza sui 1500, un altro piazzamento in attesa della Mass Start di domani, quando sarà chiamata a recitare da protagonista.