Gardaland, +17% visitatori nel 2018

(ANSA) - VERONA, 12 NOV - Gardaland chiude la stagione 2018 con un +17% di visitatori e un +5% occupazionale nei due hotel interni all'area del parco. "Siamo compiaciuti - afferma l'ad Aldo Maria Vigevani - di aver centrato gli obiettivi che ci eravamo prefissati: Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel sono quasi sempre full-booked, tanto che abbiamo raggiunto una occupazione camere dell'85% nell'ultima stagione". Dati che, sottolinea Vigevani, rafforzano la leadership di Gardaland nell'hôtellerie tematizzata in Italia, grazie anche all'investimento di 20 milioni di euro per la costruzione del nuovo Gardaland Magic Hotel: 128 stanze dedicate alla magia suddivise in tre differenti temi. Quanto alla suddivisione dei mercati esteri, gli hotel di Gardaland Resort hanno registrato dati positivi per gli ospiti da Austria, Germania, Svizzera, Regno Unito e Israele. (ANSA).