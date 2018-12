Fusione Comuni, passa il sì per 5 su 10

CO-BUO

(ANSA) - VENEZIA, 17 DIC - Sono cinque i nuovi comuni veneti nati dalla consultazione referendaria che si è svolta ieri in cinque province della regione. I nuovi comuni sono quello di Colceresa (Mason e Molvena), Valbrenta ( Cismon,Valstagna, San Nazario e Campolongo) e Lusiana-Conco in provincia di Vicenza; Valbelluna (Mel, Lentiai e Trichiana) in provincia di Belluno; Pieve del Grappa (Crespano e Paderno del Grappa) in provincia di Treviso. "Diamo il benvenuto ai cinque nuovi Comuni che sono nati con questa consultazione - sottolinea la Presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello -. Si tratta di un passo importante per la modernizzazione dell'assetto degli enti locali della nostra regione che dovrebbero garantire migliori servizi ed ancora più efficienza impattando positivamente sulla qualità della vita dei cittadini". (ANSA).