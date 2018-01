Fumo da Palazzo Grassi,allarme rientrato

GM

(ANSA) - VENEZIA, 1 GEN - Allarme stamane a Venezia a Palazzo Grassi, prestigiosa sede espositiva della Fondazione Pinault, per la segnalazione di denso fumo che usciva da una stanza dell'edificio. I vigili del fuoco, intervenuti su segnalazione di una guardia giurata del palazzo, che ha sede in Sestiere San Marco, hanno escluso l'esistenza di focolai veri e propri; il problema si è sostanzialmente già risolto, ma ora stanno proseguendo nelle verifiche per individuare la causa del fumo, che potrebbe aver avuto origine tra una intercapedine e il condotto di aspirazione di una stanza. Uno spazio difficilmente accessibile, sul quale stanno svolgendo con termocamere e telecamere d'ispezione.