Quattro bambini, di età compresa fra i 5 e gli 8 anni, sono rimasti vittime di una intossicazione alimentare. A provocarla sarebbero state delle frittelle alla crema, che erano state offerte loro da una giovane amica di famiglia, una vicentina di 23 anni. Quest’ultima aveva trovato in cucina un vassoio di dolciumi preparati da sua madre, ma non sapeva che erano stati cotti diversi giorni fa e che la crema era andata a male; la mamma voleva buttarli nella spazzatura. I bambini si sono sentiti male e sono stati visitati: da vomito, diarrea e irritazioni guariranno in qualche giorno.

Diego Neri