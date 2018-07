È un 59enne del posto l'omicidia di Enrico Faggion, il 39enne residente a San Martino Buon Albergo (con la compagna, con la quale si sarebbe sposato fra 10 giorni) ucciso oggi a Trissino, in provincia di Vicenza.

Faggion è stata fermato dal killer mentre era a bordo di una Ford Kia, e costretto a scendere. Dopo un violento litigio, l’altro ha estratto una pistola e ha fatto fuoco cinque volte.

Attorno alle 17.30, qualche ora dopo l'omicidio, il killer è stato trovato morto, accanto alla sua auto, una Mercedes classe E. Giancarlo Rigon, che lavorava come orafo, si è tolto la vita sparandosi con il revolver che sarebbe stato usato anche per far fuoco su Enrico.

Nella vettura c’era un biglietto in cui Rigon impartiva alcune disposizioni per la sua sepoltura, senza altri riferimenti.

Le indagini, tra le altre piste, seguono quella di un contrasto tra i due dovuto a motivi economici. Faggion aveva approfittato della pausa pranzo per recarsi a salutare la madre, a Trissino. Uscito dalla casa è salito in auto, ma ha trovato l’altro ad attenderlo, che lo ha costretto a scendere. Dopo un violento diverbio, il secondo ha estratto la pistola facendo fuoco.