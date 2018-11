Frasi razziste, un anno a prof veneziana

BUO

(ANSA) - VENEZIA, 7 NOV - E' stata condannata a un anno di reclusione - pena sospesa - Fiorenza Pontini, l'ex professoressa di inglese del liceo Marco Polo di Venezia finita a processo per alcuni commenti scritti su Facebook contro i migranti e i musulmani. L'ex docente - ora trasferita negli uffici amministrativi - era imputata di istigazione all'odio razziale. Per il pubblico ministero Paola Mossa si trattava di messaggi che contenevano un grande odio verso queste categorie di soggetti e anche un'istigazione. L'accusa aveva chiesto una condanna a 15 mesi di reclusione. Per la difesa invece, rappresentata dall'avvocato Renato Alberini, mancava la concretezza della pericolosità nei commenti. Il giudice ha concesso le attenuanti generiche e ha condannato l'ex professoressa anche a 3.000 euro di risarcimento in via definitiva, oltre al pagamento di 3.000 euro di spese. Le motivazioni saranno disponibili entro 60 giorni e la difesa si riserva di presentare appello. (ANSA).