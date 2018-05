Conto alla rovescia per aderire alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle. Il prossimo 15 maggio, infatti, scade il termine per presentare ad Agenzia entrate-Riscossione la domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare le somme dovute risparmiando sulle sanzioni e sugli interessi di mora. Secondo i dati aggiornati al 26 aprile scorso, il Veneto con circa 30mila domande presentate ad Agenzia delle entrate-Riscossione, è al settimo posto nella classifica delle regioni e Venezia in particolare con 4.280 richieste, è all’undicesimo posto tra le città metropolitane, preceduta da Genova (6.710), Firenze (6.633) e Reggio Calabria (5.460).

I NUMERI. Il Veneto con un totale di 29.902 è al settimo posto tra le regioni per numero di richieste di “rottamazione”, preceduta dalla Toscana (32.018) e seguita dal Piemonte con 23.278 adesioni. La classifica delle province venete è guidata da Vicenza (6.034) al secondo posto si posiziona Padova (5.896), seguita da Treviso (5.824), Verona (5.528), Venezia (4.280), Rovigo (1.379) e infine Belluno con 961 domande presentate fino al 26 aprile.

CHI PUÒ ADERIRE. Il provvedimento interessa i contribuenti con debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. La definizione agevolata non può essere nuovamente presentata per quei debiti interessati dalla precedente richiesta di “rottamazione” delle cartelle, per i quali non si sia poi provveduto al pagamento delle somme dovute entro le previste scadenze. Possono presentare domanda anche i contribuenti che non sono stati ammessi alla precedente definizione agevolata esclusivamente perché al 24 ottobre 2016 avevano un piano di rateizzazione in essere con l’agente della riscossione e non erano in regola con i pagamenti delle rate in scadenza entro il 31 dicembre 2016.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata alla definizione agevolata sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it, dove sono presenti anche le risposte alle domande più frequenti e la guida alla compilazione del modulo di domanda di adesione. Inoltre il numero unico 06.0101 di Agenzia delle entrate- Riscossione offre assistenza tutti i giorni 24 ore su 24 (con operatore dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18). Il numero unico è raggiungibile sia da telefono fisso che da cellulare, secondo il piano tariffario dell’utente. Infine collegandosi al canale YouTube di Agenzia delle entrate-Riscossione è possibile trovare il video-tutorial dedicato alla definizione agevolata.