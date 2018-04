Fincantieri: Bono, pessimista su futuro

CO

(ANSA) - VENEZIA, 13 APR - "Sono molto pessimista sul futuro del nostro Paese, continuando così tra 20 anni non ci sarà più l'Italia": lo ha detto a Vicenza Giuseppe Bono, ad di Fincantieri, a margine del Festival Città Impresa di Vicenza. "Se in questo periodo - ha precisato - non si fanno le opere che si devono fare, sarà un grosso guaio. L'altro grande problema è la cultura che è scaduta a livelli molti bassi, non abbiamo più una formazione di livello per la classe dirigente".