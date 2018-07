Festa illegale, sequestrato locale da Cc

CS

(ANSA) - VENEZIA, 21 LUG - Si è conclusa con sei denunce e il sequestro di un locale a Tessera il servizio di prevenzione, svolto ieri sera tra Venezia e Mestre, dai carabinieri, in collaborazione con le unità specializzate del 4/o Btg "Veneto" e del Nucleo Natanti di Venezia. I controlli hanno interessato in particolare modo il quartiere "Piave" ed i parchi, ma anche gli specchi d'acqua per la sicurezza nella navigazione dei natanti e per la prevenzione dei furti di motori marini delle imbarcazioni negli approdi di Mestre. Sono state identificate 40 persone, controllati 25 veicoli e 3 esercizi pubblici. Denunciate tre persone per reati vari e 9 invece quelle segnalate al Prefetto quali assuntori di stupefacenti. E' stato infine posto sotto sequestro a Tessera del locale "Non è il Pesco" che aveva organizzato una festa senza avere alcun tipo di autorizzazione. All'arrivo dei militari dell'Arma erano presenti 150 avventori. Oltre al sequestro sono state denunciate 3 persone: i rappresentanti legali del locale e l'organizzatore.