Ferisce l'arbitro che ha espulso il suo fidanzato

Una vicentina di 39 anni è stata condannata a risarcire un arbitro, al quale aveva procurato lesioni serie al termine di una partita.

I fatti risalgono a qualche anno fa: durante la gara di un torneo amatoriale di calcio, che si giocava in alcuni campi della città tra cui quello di via Gagliardotti, il direttore di gara aveva preso una serie di decisioni, a detta della tifosa, a senso unico, ai danni della squadra per la quale parteggiava. Fra queste, aveva espulso un giocatore, il suo fidanzato.

E così la donna al triplice fischio lo aveva aggredito verbalmente e poi gli aveva rifilato una sberla, provocandogli una lesione ad un occhio. La vicenda era poi finita in tribunale.

Diego Neri