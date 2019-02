Intorno alle 10 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la regionale 203 in località Bries di Agordo, nel Bellunese, per la caduta di un grosso masso di circa quattro metri cubi, che ha schiacciato un’auto parcheggiata in prossima della strada e sfiorato delle abitazioni. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita.

La sala unificata insediata in prefettura ha disposto l’evacuazione di cinque abitazioni per un totale di venti persone. Chiusa la strada al km 28,400. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, il personale di Veneto strade e i carabinieri.