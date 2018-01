Elezioni: gip Treviso ritira candidatura

CO

(ANSA) - VENEZIA, 31 GEN - Ha deciso di non candidarsi più alle prossime elezioni "perchè alla fine ha capito che non si sente tagliato per la politica": improvviso dietrofront di Angelo Raffaele Mascolo, il giudice di Treviso che un anno fa aveva detto di voler girare con la pistola in tasca e che nei giorni scorsi aveva chiesto al Csm un periodo di aspettative per correre alle elezioni con "Noi per l'Italia", movimento legato alla 'quarta gamba' del centrodestra. Mascolo ci ha ripensato e ha ritirato la richiesta di aspettativa.