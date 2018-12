È il più ingente sequestro di sostanze stupefacenti mai avvenuto nel Vicentino, e per valore economico uno dei più importanti in Italia. All’interno di un container arrivato in una ditta di Zermeghedo, sono stati trovati 690 chilogrammi di cocaina in cristalli, di un elevato grado di purezza. Il carico di pellami, sotto ai quali era nascosta la droga, sarebbe giunto per errore in un’azienda. Il titolare, scoperta la “neve”, ha subito avvisato il 112 facendo accorrere le pattuglie. Lo stupefacente sequestrato vale una fortuna: dalle prime stime, almeno 70-80 milioni di euro. Si indaga sulla criminalità organizzata.