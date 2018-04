Droga:3 arresti Mestre,sequestro cocaina

BUO

(ANSA) - VENEZIA, 3 APR - I Carabinieri di Mestre hanno arrestato nel fine settimana tre cittadini africani per spaccio di stupefacenti in due operazioni di controllo in città. Nella serata di sabato, nel sottopasso ferroviario della Stazione di Mestre, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia, durante un servizio in borghese, hanno arrestato Braima Seidi, 52 anni, della Guinea Bissau, e Alassane Zare (42), del Burkina Faso. Zare è stato trovato in possesso di due telefoni cellulari, mentre a Seidi è stata trovata sostanza "da taglio" per circa 51 grammi e 50 ovuli di cocaina per circa 570 grammi, contenuti in due calzini legati alla cintura. I due avevano inoltre biglietti della tratta ferroviaria Milano-Venezia-Mestre, indicazioni sulla provenienza dello stupefacente, destinato senza dubbio alla piazza di spaccio cittadina. Secondo i militari, i due africani sarebbero corrieri che riforniscono gli spacciatori del quartiere Piave. (ANSA).