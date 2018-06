Dovizioso e Boschi a gala Ferretti

CLE

(ANSA) - VENEZIA, 23 GIU - Palazzo Ducale di Venezia ha aperto per una sera le sue porte in nome del 50mo anniversario di Ferretti Yachts per una cena di gala molto speciale, per la quale hanno fatto gli onori di casa il sindaco di Venezia, Giovanni Brugnato, e l'ad di Ferretti Group, avvocato Alberto Galassi. Nella sala grande di Palazzo Ducale tra gli oltre quattrocento invitati non solo gli armatori provenienti da tutto il mondo, ma anche personaggi del mondo dello sport, della politica, dell'economia. Tra gli altri Andrea Dovizioso, Maria Elena Boschi, Bruno Vespa, Alberto Bombassei. (ANSA).