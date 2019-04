Dolomiti, massima allerta valanghe

BCN

(ANSA) - VENEZIA, 6 APR - Sulle Dolomiti è allerta massima per il pericolo valanghe. A causarlo - secondo l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto (Arpav) - sono state le notevoli precipitazioni nevose di questi giorni specie alle quote più alte e il costante innalzarsi della temperatura nonché il rischio di slittamento del nuovo manto nevoso, più instabile, sul precedente. Sulle Dolomiti è stato raggiunto il livello massimo di pericolo, il '4', pari a 'rosso' mentre sull'arco prealpino si è a livello '3', pari ad arancione. Sono sconsigliati nel fine settimana lo sci fuori pista o l'escursionismo con le ciaspole (racchette da neve) ma anche il semplice passaggio in zone a rischio valanghe come sulle tracce di sentieri nei pressi di valichi o passi.